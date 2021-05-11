السعودية | وزير الخارجية السعودي: ممارسات إسرائيل في القدس انتهاك صارخ للمواثيق الدولية

شكرا لقرائتكم وزير الخارجية السعودي: ممارسات إسرائيل في القدس انتهاك صارخ للمواثيق الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب وزير_الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء،عن رفض المملكة القاطع لخطط وإجراءات إسرائيل بإخلاء منازل فلسطينية في القدس وفرض السيادة عليها.

وأكد تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، تنتهك قرارات الشرعية الدولية وتقوض فرص استئناف عملية السلام.

وشدد وزير الخارجية على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967،وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.