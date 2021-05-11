اخبار السعوديه

بالفيديو.. العيسى: الروح ليست صفة من صفات الله ولكنها خلق من مخلوقاته

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العيسى: الروح ليست صفة من صفات الله ولكنها خلق من مخلوقاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

رد الشيخ محمد العيسى، أمين رابطة العالم الإسلامي، على سؤال جاء فيه:"هل الروح صفة من صفات الله تعالى أم خلق من خلقه؟".

وقال محمد العيسى خلال حواره في برنامج" بالتي هي أحسن":" الروح ليست من صفات الله عز وجل، ولكنها خلق من مخلوقاته، فالروح الله يملكها، وهو من شرف بها الإنسان".

وأوضح محمد العيسى:"الروح هي تشريف وتكريم لله سبحانه وتعالى، فهو من يملكها، أما النفس فهي ثابتة لله، والنفس تعني ذات الله المقدسة، وليست صفة من صفاته".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا