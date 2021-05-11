شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العيسى: الروح ليست صفة من صفات الله ولكنها خلق من مخلوقاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

رد الشيخ محمد العيسى، أمين رابطة العالم الإسلامي، على سؤال جاء فيه:"هل الروح صفة من صفات الله تعالى أم خلق من خلقه؟".

وقال محمد العيسى خلال حواره في برنامج" بالتي هي أحسن":" الروح ليست من صفات الله عز وجل، ولكنها خلق من مخلوقاته، فالروح الله يملكها، وهو من شرف بها الإنسان".

وأوضح محمد العيسى:"الروح هي تشريف وتكريم لله سبحانه وتعالى، فهو من يملكها، أما النفس فهي ثابتة لله، والنفس تعني ذات الله المقدسة، وليست صفة من صفاته".