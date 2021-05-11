شكرا لمتابعة خبر عن أمانة تبوك تنهي تهيئتها لـ 147 مصلى للعيد بالمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

أنهت أمانة منطقة تبوك تهيئتها لمصليات العيد بالمنطقة ، وذلك عن طريق فِرَق متخصصة باشرت أعمالها منذ وقت مبكر ، لتكون المصليات جاهزة بعد غدٍ ، لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك .

وأوضحت " الأمانة " أن تلك الجهود التي قامت بها جاءت لدعم أعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتهيئة مصليات العيد في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة ، من خلال تعزيز جهود النظافة والتعقيم والتطهير وإزالة الحشائش وصيانة المصليات، بالإضافة إلى إعادة توزيع الحاويات بالقرب من الجوامع والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر ، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تأتي إنفاذًا لتوجيه أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ بالعمل على تجهيز المصليات المفتوحة والجوامع، بالتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ من خلال العمل على تهيئة كافة مصليات العيد والجوامع المخصصة لصلاة العيد ، وفي ذات السياق أنهت الأمانة تهيئة وتهذيب جميع المصليات المفتوحة للعيد والمتنزهات العامة والميداين ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتبعها ، لحماية المواطنين والمقيمين بالمنطقة من خطر فيروس كورونا.