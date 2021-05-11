شكرا لمتابعة خبر عن متحدث التجارة: الإقبال على محلات الذهب والحلويات متزايد ونوجه 3 نصائح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه المتحدث باسـم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، مساء اليوم، 3 نصائح بالتزامن مع الإقبال المتزايد على محلات بيع الملابس والحلويات والذهب.

وشدد على تجنب التسوق في أوقات الذروة من الساعة التاسعة مساءً وحتى الثانية الثانية صباحًا، مع الحرص على ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد.

ودعا إلى الحرص على الابتعاد عن أي منشأة فيها تزاحم أو انتظار وفي حال الانتظار يكون داخل السيارة، وذلك حرصًا على سلامتهم.