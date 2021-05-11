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تنويه هام للمواطنين بخصوص السفر إلى هولندا

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الرياض - علي القحطاني - أمستردام (صدى):

وجهت سفارة المملكة في هولندا تنبيهًا هامًا للمواطنين بشأن قيود السفر المفروضة للدخول إلى هولندا.

وقالت السفارة في بيان لها: "تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأن قيود السفر المفروضة للدخول إلى مملكة هولندا على مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغير التابعين لمنطقة الشنغن ما زالت سارية المفعول".

وأضافت: "ويستثنى من ذلك بعض الفئات كالدبلوماسيين، والعاملين في قطاع الطيران والتي سيتعين عليهم الحصول على فحص (PCR) بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة بحد أقصى".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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