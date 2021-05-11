شكرا لمتابعة خبر عن تنويه هام للمواطنين بخصوص السفر إلى هولندا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أمستردام (صدى):

وجهت سفارة المملكة في هولندا تنبيهًا هامًا للمواطنين بشأن قيود السفر المفروضة للدخول إلى هولندا.

وقالت السفارة في بيان لها: "تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأن قيود السفر المفروضة للدخول إلى مملكة هولندا على مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغير التابعين لمنطقة الشنغن ما زالت سارية المفعول".

وأضافت: "ويستثنى من ذلك بعض الفئات كالدبلوماسيين، والعاملين في قطاع الطيران والتي سيتعين عليهم الحصول على فحص (PCR) بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة بحد أقصى".