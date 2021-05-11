شكرا لمتابعة خبر عن الأمير خالد بن سلمان يغرد بعد لقائه بالرئيس العراقي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، على اللقاء الذي جمعه مع الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، في مكتب الأخير ببغداد.

وذكر، على حسابه بموقع "تويتر"، أنه نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى الرئيس العراقي، برهم صالح، وتمنياتهما لفخامته والشعب العراقي مزيد التقدم والاستقرار والازدهار.

وأضاف أنه استعرض معه العلاقات الأخوية وما يبذل في سبيل النهوض بها، كما التقى خلال هذه الزيارة برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري، حيث بحثت اللقاءات آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين وما يجمعهما من روابط الأخوة والعروبة والمصير المُشترك.

وأعرب عن سعادته بما شاهده ولمسه من حفاوة استقبال خلال الزيارة للعراق، ذلك البلد العزيز الشامخ بإنسانه والكبير بتاريخه والعظيم بإرثه وعراقته وشعبه الوفي والأصيل، وستبقى المملكة إلى جانب العراق الشقيق بأخوّة من القلب وبشراكة لا تنضب.