شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. العيسى يوضح حقيقة تناسخ الأرواح وانتقالها لأجساد أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد العيسى، عن حقيقة تناسخ الأرواح وانتقالها لأجساد أخرى.

وقال محمد العيسى خلال مقابلة في برنامج "بالتي هي أحسن":"هذا قول باطل ولا نؤمن به نحن المسلمين مطلقا، فالروح تبقى مع صاحبها في الدنيا وتستمر معه إلى يوم الحساب فتنعم أو تشقى بحسب عمل الإنسان ولا تنتقل إلى جسد آخر أبدا".

وأوضح:"الروح مخصصة لنفس معينة تموت هذه النفس في الدنيا وتحاسب يوم القيامة بروحها الباقية التي لا تموت كما تحاسب أيضا بجسدها".