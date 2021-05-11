شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية تجدد تحذيرها: السجن أو الغرامة لمن يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

جددت وزارة الداخلية تحذيرها من مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي، متوعدة المخالفين بعقوبات تصل للسجن.

وذكرت الوزارة أنه يتم معاقبة كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200,000) ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا.

وأكدت أن العقوبة ستضاعف في تكرار نفس المخالفة، مضيفة أنه في حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.