شكرا لمتابعة خبر عن " المطلق " يوضح وقت إخراج زكاة الفطر والحكمة منها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، عن وقت إخراج زكاة الفطر والحكمة من اخراجها.

وقال "المطلق" في سلسلة تغريدات على "تويتر": "بدأ وقت إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين وتجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر وأداؤها قبل الصلاة زكاة مقبولة أما بعدها فهي صدقة من الصدقات".

وأضاف: "يجوز دفعها للجمعيات الخيرية لأن هذه الجمعيات أعرف بالفقراء وتوزعها في الوقت المشروع وإيصالها إلى الجمعية بمنزلة إيصالها إلى وكيل المزكي".

كما أوضح "المطلق" أن الحكمة من زكاة الفطر تتجلى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".