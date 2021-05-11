3 نصائح لتجنب التزاحم على محلات الملابس والحلويات والذهب

وجهت الجهات المعنية، 3 نصائح مهمة لتجنب الإقبال المتزايد على محلات بيع الملابس والحلويات والذهب، وذلك لمنع الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «كل عام وأنتم بخير، هناك إقبال متزايد على محلات بيع الملابس والحلويات والذهب 3 نصائح لسلامتكم».

وأضاف: «تجنبوا التسوق في أوقات الذروة من 9م وحتى 2ص.. الحرص على الابتعاد عن أي منشأة فيها تزاحم أو انتظار وفي حال الانتظار يكون داخل السيارة.. ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد».

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