منصة «أبشر» تحدد آلية معالجة الخطأ أثناء تحويل المبايعة

حددت منصة أبشر، اليوم الثلاثاء، آلية معالجة الخطأ أثناء تحويل المبايعة، وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن المستفيد حال واجه تلك المشكلة، يقوم بتزويد المنصة برقم هوية البائع برسالة خاصة.

يأتي ذلك ردًا من منصة أبشر على تساؤل وردها من أحد المستفيدين قال فيه، حولت قيمة المبايعة من خلال آيبان أبشر وأخطأت في الاسم ولم يصل المبلغ فما الحل؟

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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