عند زيارة محال بيع الحلويات.. «أمانة الطائف» توجه نصائح هامة

وجهت أمانة الطائف عدد من النصائح الطبية الوقائية الهامة للجميع وجثت على اتباعها عند زيارة محال بيع الحلويات.

وشاركت أمانة الطائف، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف» مصحوبة بتغريدة جاء فيها «أمانة الطائف.. نصائح عند زيارة محل بيع الحلويات .. عيد الفطر المبارك».

وحثت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف، على ضرورة الإرشادات والنصائح الوقائية التالية لضمان أمان وسلامة الجميع:

- اختيار المحال المرخصة والموثوقة والتي تتوافر بها الشروط الصحية وتخضع للرقابة والمتابعة.

- التأكد من عدم وجود تغيير في الخواص الطبيعية للحلوى.

- وجود البيانات التغذوية والسعرات الحرارية على المنتج.

- الاحتفاظ بفاتورة الشراء حتى يتم التأكد من سلامة المنتجات.

- التأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها على أن تتميز بالليونة وقوام متماسك.

- التأكد من أن جميع الحلويات مغلفة بشكل جيد.

- مراجهعة تاريخ انتهاء صلاحية الحلويات قبل الشراء.

- اتباع العاملين للممارسات الصحية وارتداء الزي المخصص والأدوات الواقية.

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