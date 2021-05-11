أمطار على الرياض.. و«الدفاع المدني» يوجه تنبيهًا لقاطني المنطقة

نوهت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض.

وأشارت المديرية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى التنبيه الصادر من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض يشمل (الخرج، الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية) حتى الساعة 8 مساءً.

إلى ذلك توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات برد على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقع المركز استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، حائل والحدود الشمالية.

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