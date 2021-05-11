بالفيديو.. الدفاع المدني يجدِّد التحذير من مخاطر الألعاب النارية

جدد المتحدث الرسمي للمديرية المقدم محمد الحمادي، التحذير من مخاطر الألعاب النارية على الأطفال.

وقال «الحمادي» لـ «الإخبارية»، إن اقتناء الألعاب النارية من المخاطر التي تتكرر في أعياد الفطر ويتم التنبيه بشأنها لما يلي:

ــ تحمل تلك الألعاب خطورة كبيرة جدًا على الأرواح

ــ تتسبب الألعاب النارية في حدوث حروق للأطفال.

ــ تؤدي إلى إصابات بالغة تصل إلى تشوه لدى الأطفال وعاهات مستديمة.

ــ تتسبب الألعاب النارية أحيانًا حرائق في المنازل والمرافق العامة.

ــ الألعاب النارية خطرة بكافة أشكالها لذلك يتم التأكيد على أولياء الأمور على عدم وصولها للأطفال.

ــ توجد جهود كبيرة من الجهات الرقابية والأمنية لمنع الألعاب النارية بينما يبقى العامل الأكبر في مسؤولية الأسرة.



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