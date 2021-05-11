العزل المنزلي لمصاب كورونا والمخالط اللصيق.. وزارة الصحة توضح المدة

أوضحت وزارة الصحة، مدة العزل المنزلي (الحجر)، للمصاب بفيروس كورونا والمخالط اللصيق، مشيرة إلى ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا عند الحاجة للرعاية الطبية.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع «تويتر»: «الحجر المنزلي للمصاب يجب البقاء في المنزل والعزل في غرفة خاصة والخروج فقط عند الحاجة للرعاية الطبية، أما للمخالط اللصيق، فيجب البقاء في المنزل بغض النظر عن نتيجة الفحص المخبري والعزل في غرفة خاصة إذا ظهرت أعراض الإصابة والخروج فقط عند الحاجة للرعاية الطبية».

وأضافت: «المخالط اللصيق: جميع المخالطين في المنزل والمخالطين غير المنزليين الذين تواجدوا مع مصاب لمدة أطول من ربع ساعة على مسافة أقل من مترين».

وواصلت: «مدة العزل المنزلي 10 أيام من ظهور الأعراض (حرارة، سعال، ضيق تنفس) أو من وقت أخذ عينة فحص pcr إيجابية ويشترط إنهاء العزل الخلو من الأعراض في آخر 3 أيام».

وتابعت: «يمكن تخفيف مدة الحجر إلى 7 أيام عند وجود أي أعراض اشتباه بالإصابة مع شريطة وجود نتيجة فحص pcr سالبة بعد اليوم 4 من الحجر».

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