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استمرار تسليم جوازات السفر المجددة.. والكشف عن آلية الاستلام

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الرياض - محمد عبدالله - عبر العنوان الوطني المسجَّل في أبشر

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنها مستمرة في تسليم جوازات السفر المجددة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «لو بجدد جوازي الآن اقدر استلمه قبل فتح السفر؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «يستمر تسليم جوازات السفر المجددة بمراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك، علمًا أنه يمكنك طباعة إشعار التجديد ومراجعة أقرب فرع للبريد السعودي بالجواز القديم لتتمكن من استلام الجواز المجدد عبر العنوان الوطني المسجل في أبشر».

وكانت شركة الخطوط قد قالت: «رفع تعليق جميع الرحلات الدولية اعتبارًا (من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الاثنين، 17 مايو 2021م) (ولا تنطبق على البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها؛ بسبب تفشي فيروس الجديد)».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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