استمرار تسليم جوازات السفر المجددة.. والكشف عن آلية الاستلام

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنها مستمرة في تسليم جوازات السفر المجددة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «لو بجدد جوازي الآن اقدر استلمه قبل فتح السفر؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «يستمر تسليم جوازات السفر المجددة بمراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك، علمًا أنه يمكنك طباعة إشعار التجديد ومراجعة أقرب فرع للبريد السعودي بالجواز القديم لتتمكن من استلام الجواز المجدد عبر العنوان الوطني المسجل في أبشر».

وكانت شركة الخطوط السعودية قد قالت: «رفع تعليق جميع الرحلات الدولية اعتبارًا (من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الاثنين، 17 مايو 2021م) (ولا تنطبق على البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها؛ بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد)».

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