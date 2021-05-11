وزارة الداخلية تشكر رجال الأمن في رمضان بـ«وطن آمن وشعب مطمئن»

ثمنَّت وزارة الداخلية، جهود رجال الأمن في تحقيق الأمن والطمأنينة خلال شهر رمضان الكريم.

وقالت الوزارة، بمقطع مؤثر عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، «شهر من الوقفات لوطنٍ آمنٍ، وشعبٍ مطمئن» واستكملت على ألسنة رجال الأمن: «نحن وقوف في الشروق والغروب.. في المشاعر والدروب وفي أقصى التلال.. كلهم يا أغلى بلد.. مراقبين سفحك وسهلك في صباح وفي مساء.. أمنك على مد الظلال واقفين للوطن وتحت أمره يؤمِّنون منسك العمرة».

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