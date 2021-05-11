الأمير خالد بن سلمان يعلق على زيارته للعراق: بحثنا آفاق التعاون والتنسيق

أعرب نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، عن سعادته بزيارة العراق، مشيرًا إلى أنه بحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين وما يجمعهما من روابط الأخوة والعروبة.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «خلال زيارتي العراق الشقيق، تشرفت بنقل تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد- حفظهم الله-، لفخامة رئيس الجمهورية السيد برهم صالح، وتمنياتهما لفخامته والشعب العراقي مزيد التقدم والاستقرار والازدهار، كما استعرضت مع فخامته العلاقات الأخوية وما يبذل في سبيل النهوض بها».

وأضاف: «كما التقيت خلال هذه الزيارة بأخي دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، وأخي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزميلي معالي وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري؛ حيث بحثت اللقاءات آفاق التعاون والتنسيق بين بلدينا وما يجمعهما من روابط الأخوة والعروبة والمصير المُشترك».

وواصل: «لقد سعدت بما شاهدته ولمسته من حفاوة استقبال خلال الزيارة للعراق، ذلك البلد العزيز الشامخ بإنسانه والكبير بتاريخه والعظيم بإرثه وعراقته وشعبه الوفي والأصيل، وستبقى المملكة إلى جانب العراق الشقيق بأخوّة من القلب وبشراكة لا تنضب».

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