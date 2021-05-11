السعودية | نائب وزير الدفاع يقوم بزيارة رسمية إلى العراق التقى خلالها الرئاسات الثلاث ووزير الدفاع العراقي

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قام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، بزيارة رسمية إلى جمهورية العراق الشقيقة، التقى خلالها الرئاسات الثلاث, إضافة إلى معالي وزير الدفاع العراقي.

وفي مستهل الزيارة، استقبل فخامة رئيس جمهورية العراق الرئيس برهم صالح في بغداد، سمو نائب وزير الدفاع والوفد المُرافق له في إطار زيارته الرسمية للعراق الشقيق.

ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، لفخامة رئيس الجمهورية وتمنياتهما بموفور الصحة لفخامته ومزيد التقدم والاستقرار والازدهار للشعب العراقي الشقيق، كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية العراق الشقيقة، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات في الإقليم والعالم.

كما التقى سموه دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق السيد مصطفى الكاظمي ، واستعرض معه العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسُبل تعزيزها في المجالات كافة في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المُشترك.

والتقى سموه برئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض وبحث المستجدات والوضع الراهن في جمهورية العراق والمنطقة.

كما التقى سموه بمعالي وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية في المجال العسكري، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

حضر اللقاءات الوفد الرسمي المرافق لسمو نائب وزير الدفاع، كما حضره من الجانب العراقي عددٌ من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.