شكرا لقرائتكم خبر عن 2 بالشرقية.. إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 8 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلِقَ خلال 94 يوماً 1129 مسجداً، فُتِحَ 1114 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة أربعة بمنطقة الرياض واثنان بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة تبوك.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 16 مسجداً, خمسة بمنطقة الرياض وأربعة بمنطقة الباحة وثلاثة بمنطقة الشرقية واثنين بمنطقة تبوك واثنين بمنطقة المدينة المنورة, وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.