شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى من نوعها عالميًا.. «تخصصي الدمام» يزرع جهاز عصبي لمثانة طفلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي د. عبدالعزيز الغامدي، عن شكره وتقديره للفريق الطبي بقيادة د. رياض الموسى، بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام لجهودهم التي تكللت بنجاح زراعة أصغر جهاز عصبي لمثانة طفلة لم تتجاوز العاشرة من عمرها، والتي تعد الأولى من نوعها عالميًا.

ونجح تخصصي الدمام، في زراعة أصغر جهاز حفز عصبي لمثانة طفلة العشر سنوات، وتعد الأولى من نوعها عالمياً، وكانت الطفلة تعاني من الصلب المشقوق الخفي واضطرابات المثانة العصبية؟