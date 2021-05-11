نائب وزير الدفاع يبحث آفاق التعاون مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء

الدمام - شريف احمد - قام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، بزيارة رسمية إلى جمهورية العراق الشقيقة، التقى خلالها الرئاسات الثلاث, إضافة إلى معالي وزير الدفاع العراقي.

وفي مستهل الزيارة، استقبل فخامة رئيس جمهورية العراق الرئيس برهم صالح في بغداد، سمو نائب وزير الدفاع والوفد المُرافق له في إطار زيارته الرسمية للعراق الشقيق.