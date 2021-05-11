الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

خالد بن سلمان يبحث مع الرئيس العراقي في بغداد سبل تعزيز التعاون

متابعات الخليج 365 - الرياض

قام نائب وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بزيارة إلى دولة العراق التقى فيها الرئيس العراقي برهم صالح وعددًا من القادة والمسؤولين وتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تصريح له عبر تويتر: “خلال زيارتي العراق الشقيق، تشرفت بنقل تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله-، لفخامة رئيس الجمهورية السيد برهم صالح، وتمنياتهما لفخامته والشعب العراقي مزيد التقدم والاستقرار والازدهار، كما استعرضت مع فخامته العلاقات الأخوية وما يبذل في سبيل النهوض بها.

كما التقيت خلال هذه الزيارة بأخي دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، وأخي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزميلي وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري، حيث بحثت اللقاءات آفاق التعاون والتنسيق بين بلدينا وما يجمعهما من روابط الأخوة والعروبة والمصير المُشترك.

وختم سموه بالقول: لقد سعدت بما شاهدته ولمسته من حفاوة استقبال خلال الزيارة للعراق، ذلك البلد العزيز الشامخ بإنسانه والكبير بتاريخه والعظيم بإرثه وعراقته وشعبه الوفي والأصيل، وستبقى المملكة إلى جانب العراق الشقيق بأخوّة من القلب وبشراكة لا تنضب.



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