مصادر «عاجل»: التعليم توجه بإخلاء طرف المكلفين وعودتهم لمدارسهم الأساسية

أكدت مصادر «عاجل»، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشأن إخلاء طرف جميع المكلفين وعودتهم إلى مدارسهم الأساسية.

تضمَّن التعميم، أنه إشارة إلى تعميم نائب وزير التعليم رقم ١١٠٩٠٣ وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٧هـ بشأن آلية سد العجز ومعالجة الاحتياج للعام الدراسي، يتم اعتماد إخلاء طرف جميع المعلمين والمعلمات المكلفين والمكلفات في الإدارات والمكاتب والمدارس.

ووفق التعميم، يتم إخلاء الطرف بعد الانتهاء من تنفيذ وتسليم جميع أعمال جميع المكلفين وإنجاز جميع المهام التربوية والتعليمية المسند لهم، وحثهم على مباشرة العمل في مدارسهم الأساسية التي كلفوا منها، على أن يقوم قائدو وقائدات المدارس الأساسية بإبلاغ إدارة شؤون المعلمين عن المعلم والمعلمة، الذي لم يباشر لديه، علمًا بأنه سوف يتم احتساب المعلم أو المعلمة المكلف أو المكلفة ضمن ميزانية مدرسته الأساسية.