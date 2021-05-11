القبض على 8 مقيمين إثر مشاجرة جماعية

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه مشاجرة جماعية بين مجموعة من الأشخاص بمحافظة الأحساء، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المحافظة من تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وهم (8) مقيمين من الجنسية البنجلادشية، في العقدين الثالث والخامس من العمر. وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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