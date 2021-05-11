تعذر رؤية الهلال وغدا الأربعاء المكمل لشهر رمضان

صدر عن الديوان الملكي بيان يقضي بأن يكون يوم غد الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان المبارك، ويوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر لعام 1442هـ، وذلك وفقا لما ورد من المحكمة العليا.



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