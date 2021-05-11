3 دول تعلن تعذر رؤية هلال شوال رسميًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت حتى الآن 3 دول بشكل رسمي عدم ثبوت رؤية هلال شوال ما يعني أن عدة رمضان ستكون كاملة 30 يومًا وأن أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الخميس المقبل.

رؤية هلال شوال

وبحسب مركز الفلك الدولي فقد أعلنت كل من ماليزيا وإندونيسيا وتركيا بشكل رسمي عدم ثبوت رؤية هلال شوال وأن غدًا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان.

وكان عدد من خبراء الترائي والفلك أعلنوا عدم ثبوت رؤية هلال شوال في السعودية اليوم الثلاثاء وبانتظار الإعلان الرسمي من المحكمة العليا.

أول أيام عيد الفطر

وكان مركز الفلك الدولي قال في وقت سابق إن رؤية هلال شوال الليلة مستحيلة سواء في الدول التي بدأت شهر رمضان يوم 13 إبريل أو تلك التي بدأت الشهر الكريم يوم 14/4/2021.

وأشار المركز إلى أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 11 مايو، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها يوم الخميس 13 مايو.

وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 12 مايو، فإن رؤية الهلال يومها ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم الإسلامي والدول العربية في آسيا وأوروبا. في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم قارة إفريقيا وكندا وأمريكا الجنوبية، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة من معظم الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية.

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