شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " فيرون " : المملكة تمتلك مجتمعًا بحثيًا هامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح إيريك فيرون، أستاذ في جامعة الملك عبدالله، أن المملكة تملك مجتمعًا بحثيًا هامًا وأجد أن بيئة العمل في السعودية مذهلة.

وقال "فيرون" خلال لقائه ببرنامج "تجربة فريدة" لقناة "SBC Channel": "العلم هو طريقة لتحديد قوة الدولة بالمقارنة مع باقي العالم وما رأيته من خلال الجامعات التي زرتها والمراكز البحثية يثبت أن السعودية تمتلك مجتمعًا بحثيًا هامًا".

كما تحدث أيضًا عن معمل أنظمة الذكاء والتحكم في جامعة الملك عبدالله حيث يتم فيها بالكثير من الأبحاث حول الروباتات.