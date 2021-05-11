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ابنة الراحل عبدالحليم رضوي تروي قصة طريفة حدثت مع والدها بسبب وجبة مكرونة في إيطاليا

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روت الدكتورة مها رضوي قصة طريفة حدثت مع والدها الراحل عبدالحليم رضوي بسبب وجبة مكرونة في إيطاليا.

وقالت "رضوي" خلال لقاء في برنامج الراحل:"ذهب والدي لمطعم لتناول المكرونة وعندما شاهد رجل يأكل المكرونة بطريقة جميلة فأثار هذا المشهد نظر والدي الذي رسمه وهو يتناول طعامه".

وأضافت:"وعندما طلب والدي فاتورة وجبة المكرونة انصدم من أن سعر الوجبة أكثر مما معه من مبلغ"، لافتة:"عندما جاء صاحب المطعم لوالدي وطلب منه أن يأخذ صورة رسمها لرجل وهو يتناول الطعام مقابل الوجبة التي تناولها".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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