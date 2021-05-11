شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم إخراج زكاة الفطر عن فاقد العقل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف دكتور خالد المصلح حكم إخراج زكاة الفطر عن فاقد العقل.

وأوضح "المصلح" أن زكاة الفطر فرضت على الكبير والصغير والأنثى والحر والعبد من المسلمين ومعنى ذلك أن الزكاة مفروضة على كل مسلم.

وأضاف: "الزكاة فرضت أيضًا على الصغير والكبير يشمل ذلك من هم دون التمييز وهو لا عقل له، وأخرج عثمان رضي الله عنه زكاة الفطر الجنين واستحب ذلك لدى العلماء" .

كما أكد أيضًا أنه لا يشترط في زكاة الفطر العقل فهى تخرج عن كل أحد ولو لم يكن لديه عقل، ففاقد العقل أو الهرم الذي غاب عقله يخرج عنهم الزكاة.