شكرا لمتابعة خبر عن سمو أمير الحدود الشمالية يوّجه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادثة وفاة طفل بأحد الألعاب المائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الحدود الشمالية (صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب وقوع حادثة وفاة طفل غرقاً في إحدى الألعاب المائية في مجمع عرعر مول التجاري.

وشدد سموه على سرعة بدء أعمال اللجنة والرفع بتوصياتها وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.