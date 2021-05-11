المرور: الاعتراض متاح على المخالفة حال الوقوف بالموقع الصحيح

جدد المرور السعودي التذكير بأحقية الاعتراض على المخالفة في حالة وقوف المركبة في الموقع الصحيح.

وقال: إنَّ المستفيد في هذه الحالة يمكنه مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي» بموقع «تويتر» قال فيه أحد المستفيدين: «تم قيد مخالفة علي في الرياض رغم أني وقفت في مكان صحيح مخصص للوقوف أمام مطعم وأردت تقديم اعتراض على المخالفة، فكان الرد بأنها «غير قابلة للاعتراض».

إلى ذلك تنص المادة الخامسة والسبعون من نظام المرور على أنه، «للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر -تقتنع به المحكمة- يمنعه من تقديم الاعتراض».

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