«طقس الأربعاء».. 6 مناطق تتأثر بأمطار رعدية ورياح نشطة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات برد على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقع المركز استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، حائل والحدود الشمالية.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر وربع المتر وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12 ــ 32 كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر، وحالته خفيف الموج.