رائي بمرصد «تمير»: الأجواء الغائمة تحدّ من رؤية هلال شوال

قال متعب البرغش أحد رائيِّي مرصد تمير، إنه لا يمكن رؤية هلال شوال هذا اليوم؛ وذلك بسبب الأجواء الغائمة، موضحًا أن الطقس لا يساعد على الرؤية ووجود الغيوم سيؤثر كثيرًا على رؤية الهلال.

إلى ذلك دعت المحكمة العليا، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام (1442 هجري) مساء اليوم الثلاثاء (29 رمضان).

وأشارت المحكمة في بيان لها إلى أنها «ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1442هجري، الموافق 11 مايو 2021».

وأكدت أنها «ترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة».

وأعربت المحكمة العليا عن أملها «ممن لديه القدرة على الترائي، الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين».

ومن غير المرجح رؤية هلال الشهر الجديد الليلة، مما يعني أن يُتم شهر رمضان هذا العام 30 يومًا، مما يعني أن أول أيام شهر شوال على الأرجح سيكون الخميس 13 مايو.

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