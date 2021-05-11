5 مدن تتصدر الأكثر تعافيًا من «كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء تصدر مدينة الرياض لحالات التعافي من فيروس كورنا، مسجلة 365 حالة شفاء، من إجمالي 1286 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لأرقام وزارة الصحة، تم تسجيل 104 حالات تعاف في جدة، و94 في مكة المكرمة، و56 في الطائف، و49 في المبرز، و48 في أبها، و41 في الهفوف، و25 في الخرج، و23 في خميس مشيط، و22 في الليث، و19 في كل من: الدمام والمظيلف، و17 في أبو عريش، و16 في بريدة، و15 في القريع، و14 في كل من: حائل والمدينة المنورة وينبع، و12 في كل من: نجران وعيون الجواء، و11 في كل من: تبوك وحوطة بني تميم، و10 في الحائط.

وتم تسجيل 9 حالات تعاف في كل من: عرعر والغزاله، و8 في كل من: الباحة والدلم، و7 في كل من: جازان والخبر وبيشة والخفجي وبللسمر، و6 في كل من: الأسياح ومليجة والظهران وبقيق ورياض الخبراء وليلى ووادي الدواسر، و5 في كل من: موقق والدوادمي وعنيزة ومحايل والمخواة وحفر الباطن وأم الدوم.

وتسجيل 4 حالات في كل من: خليص وسميراء والعارضة والأرطاوية وبلجرشي والبكيرية وفيفا وأضم، و3 في كل من: أبوراكة وعقلة الصقور وعفيف والجبيل والقحمة والعيون والحناكية والمويه وظهران الجنوب ورجال ألمع والجفر.

وتم تسجيل حالتي تعاف في كل من: عريعرة والمجمعة والزلفي وقصيباء والبدائع والغاط وظلم وخيبر ورفحاء والمذنب والقرى والبشائر.

وتسجيل حالة تعاف واحدة في كل من: بدر الجنوب ورفائع الجمش وثول والدائر والقوارة والرين وفرسان والشنان والبرك وأحد رفيدة والدرب وسكاكا وطريف والرس والقطيف وتبالة والخرمة والكامل والشملي وضرما وحريملاء والحريق وأحد المسارحة والمجاردة وشرورة وصبيا وبيش وأملج وحقل والسليل والقويعية والمزاحمية ورماح وتمير والنعيرية والعيص ومركز حدود الحديثة والدرعية والحرث والفرشة.

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