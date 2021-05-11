الزعاق: الخميس أول أيام عيد الفطر استنادًا لوضع الهلال

قال خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، إنَّ يوم الخميس المقبل سيكون أول أيام عيد الفطر على جُل العالم الإسلامي.

وأضاف الزعاق- وفق العربية- أنَّ نور القمر يختفي باقترابه من شعاع الشمس في كل شهر قمري عندما يتدنى بعد الزاوية بين الشمس والقمر إلى سبع درجات فأقل حتى يحدث الاقتران فيكون المحاق في أقصى حالاته وحينئذ يولد الهلال الجديد.

وتابع: إن القمر يسير طول شهر رمضان خلف الشمس متجها من جهة الغرب للشرق يوميًا وبما أن القمر سرعته تفوق الشمس ظاهريا فيحاول بكل جدية أن يدرك الشمس، وسيدركها في مساء يوم 29 رمضان الموافق 11 مايو في تمام الساعة العاشرة مساء وفي مساء ذلك اليوم سيغرب القمر قبل مغيب الشمس ولم يولد الهلال بعد؛ أي أنه لا وجود للهلال أبدًا بعد مغيب شمس ذلك اليوم وفي مساء يوم الأربعاء 30 رمضان (12 مايو) سيمكث الهلال قرابة 40 دقيقة ويقع جنوب مغيب الشمس وشكله منحرف بانتصاب يسير؛ لذلك سيكون الخميس أول أيام العيد.