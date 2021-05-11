تحذير من التبرع لجهات غير مرخصة.. و«الشؤون الإسلامية»: تُعرِّضك للعقوبات

حذرت وزارة الشؤون الإسلامية، من التبرع لجهات غير مرخصة، أو أفراد من خلال المواقع الإلكترونية، مشيرة إلى أن التبرع لتلك الجهات يعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبر موقع «تويتر»: «أخي المواطن والمقيم، تبرعك لجهات غير مرخصة أو أفراد من خلال المواقع الإلكترونية وغيرها، قد يعرضك للمساءلة القضائية ويحول مساهماتك الخيرية إلى جريمة تعاقب عليها».

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