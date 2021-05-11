أخبار السعودية اليوم.. عقوبة التجمعات تصل لـ50 ألف ريال.. وأمطار رعدية على مناطق عدة في العيد

ترصد«صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2021م منها: عقوبة التجمعات تصل لـ50 ألف ريال، وأمطار رعدية ورياح نشطة على مناطق عدة في العيد، و999 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة.

«الداخلية»: عقوبة التجمعات تصل لـ50 ألف ريال

أعلنت وزارة الداخلية، تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير «البروتوكولات» الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا «COVID-19» والعقوبات المقررة، لتشمل مخالفات إضافية لما سبق إعلانه، وذلك وفق الآتي:

«الأرصاد» عن طقس العيد: أمطار رعدية ورياح نشطة على مناطق عدة

أوضح المركز الوطني للارصاد، حـالة الطقـس المـتوقـعة خـلال أيـام عيـد الفطـر المبـارك، مـن الخميـس إلى الأحـد (١-٤ / ١٠ / ١٤٤٢هـ).

‏«الصحة»: 999 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 999 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة .

3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

تصدرت منطقة الرياض إصابات كورونا في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 352 إصابة، من إجمالي 999 حالة جديدة.

هل يمكن تجديد جواز السفر لمن عليه مخالفات مرورية؟.. «الجوازات» تجيب

أوضحت المديرية العامة للجوازات مدى إمكانية تجديد جواز السفر مع وجود مخالفات مرورية، مشيرة إلى رسوم تجديده.

تهيئة 20 ألفًا و569 مسجدًا لصلاة عيد الفطر بمختلف مناطق المملكة

هيأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفروعها في مختلف مناطق المملكة 20.569 مقراً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هــ، ما بين جامع ومسجد ومصلى مكشوف بجميع التجهيزات من صيانة وتشغيل ونظافة وتوفير وسائل السلامة, إلى جانب تهيئتها وفق البروتكولات الصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا.

أمريكا تكرم سعوديًا أنجز بحثًا سينقذ الملايين.. ألهمته رحلة والدته مع السرطان

حصل مروان عبد الجواد الطالب بالسنة الرابعة في درجة الدكتوراه بمجال الهندسة الكيمائية من جامعة أريزونا الأمريكية على جائزة مسابقة Grad Slam بجامعة أريزونا لعام 2021، بعدما ألهمته رحلة والدته في صراعها مع السرطان، لبحث سينقذ الملايين.

بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح حكم إخراج زكاة الفطر في مدينة أخرى

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حكم إخراج زكاة الفطر في مدينة أو بلد غير المدينة المقيم فيها مخرج الزكاة.

تحري هلال شوال اليوم.. والحسابات الفلكية تشير لاستحالة الرؤية

دعت المحكمة العليا، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام (1442 هجري) مساء اليوم الثلاثاء (29 رمضان).

السعودية الخضراء: 90% من سكان المملكة سيعيشون بالمدن بحلول 2050

أوضح مشروع السعودية الخضراء، أنه من المتوق أن يقيم 90 بالمائة من سكان المملكة في المدن، بحلول عام 2050م.

26 مليون جرعة لقاح بدول الخليج.. والسعودية والإمارات الأكثر تعافيًا من كورونا

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد اللقاحات ضد كورونا بدول الخليج العربي يتجاوز 26 مليون جرعة منذ بدء التطعيم وحتى الآن، مشيرًا إلى أن السعودية والإمارات تصدرتا حالات التعافي.

خطوات التسجيل في «توكلنا» لمتلقي لقاح كورونا بأمريكا أو كندا

أوضحت الملحقية الصحية السعودية في واشنطن، خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا لمن تلقى لقاح كورونا في الولايات المتحدة أو كندا.

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