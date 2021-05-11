شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تسجيل 999 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1286 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات فيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (999) حالة مؤكدة وتعافي (1286) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9169) حالة منها (1358) حالة حرجة, ليصل إجمالي الإصابات إلى (428369) وحالات التعافي إلى (412102) حالة.

وفيما يخص الوفيات تم تسجيل (13) حالة ليصل الإجمالي إلى (7098) حالة وفاة "رحمهم الله جميعاً" , كما تم إجراء (71792) فحصاً مخبرياً.

وحثت الوزارة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشدّدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما دعت إلى التواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.