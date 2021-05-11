قطاع الشحن الجوي.. نقطة مضيئة في ظلام كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إن توقعات الشحن الجوي مازالت إيجابية، ومن المرجح أن يكون الطلب قويا هذا العام.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد، اليوم الثلاثاء: "التوقعات لقطاع الشحن الجوي تظل إيجابية، ليظل القطاع النقطة المضيئة الوحيدة في صناعة النقل الجوي خلال الجائحة".



والأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، ارتفاع الطلب العالمي على الشحن الجوي خلال مارس/آذار الماضي، إلى أعلى مستوياته التاريخية منذ بدء رصد البيانات عام 1990.

وأفاد "إياتا" في تقريره الشهري، بأن الطلب العالمي نما بنسبة 4.4% على أساس سنوي في مارس إلى 23.9 مليار طن، قياسا على نفس الشهر المماثل في 2019، فيما زاد على أساس شهري بنسبة 0.4%.

واستندت البيانات إلى نتائج عام 2019، لأن نتائج عام 2020 كانت مشوهة بفعل التأثير السلبي لجائحة كورونا.

وواصلت السعة العالمية، المقاسة بالطن المتوفرة للبضائع لكل كيلومتر الانتعاش في مارس/آذار، بزيادة 5.6% مقارنة بالشهر السابق.



وحسب التقرير، ما تزال السعة أقل بنسبة 11.7% عن مستويات ما قبل الجائحة في مارس 2019، بسبب الإيقاف المستمر لطائرات الركاب.

وذكر التقرير أن الظروف الاقتصادية الأساسية تظل داعمة للشحن الجوي، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي إلى 53.4 نقطة في مارس/آذار الماضي، فوق المستوى المحايد.

وارتفعت التجارة العالمية بنسبة 0.3% في فبراير/شباط، في الزيادة الشهرية التاسعة على التوالي وأطول نمو مستمر منذ أكثر من عقدين.

ويعد قطاع السفر من أكثر القطاعات تأثرا بجائحة كورونا خلال عام 2020، ومن المتوقع أن تستمر تأثيراته حتى عام 2024، وفق تقديرات سابقة "إياتا".

والشهر الماضي، توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تسجل صناعة الطيران العالمية صافي خسارة بقيمة 47.7 مليار دولار في عام 2021، بأفضل من المستويات المسجلة من عام 2020 البالغة 126.4 مليار دولار وسط استمرار تداعيات جائحة كورونا.

ورجح التقرير أن يصل إجمالي إيرادات صناعة الطيران إلى 458 مليار دولار خلال العام الحالي، ما يمثل 55% فقط من مبلغ 838 مليار دولار المحقق خلال 2019.

وترتفع الإيرادات المتوقع للعام الحالي بنسبة 23% عن العام 2020 الذي سجل 372 مليار دولار.



والاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" تأسس عام 1945، ويمثل نحو 260 شركة طيران حول العالم، تسهم بنحو 83% من حركة النقل الجوي العالمية.