أمير الشمالية يوجه بتشكيل لجنة لكشف أسباب وفاة طفل بأحد الألعاب المائية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

متابعات الخليج 365 - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب وقوع حادثة وفاة طفل غرقاً في إحدى الألعاب المائية في مجمع عرعر مول التجاري.

وشدد سموه على سرعة بدء أعمال اللجنة والرفع بتوصياتها وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

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