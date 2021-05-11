الرائي الخضيري: ليس هناك احتمالية لرؤية هلال شهر شوال في حوطة سدير اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع مدير مرصد جامعة المجمعة، الرائي عبدالله الخضيري عدم إمكانية رؤية هلال شهر شوال اليوم في مرصد حوطة سدير مشيرًا إلى أن القمر سوف يغرب قبل الشمس بـ14 دقيقة بحسب الحسابات الفلكية.

وقال رئيس المرصد الفلكي في جامعة المجمعة خلال لقائه مع قناة الإخبارية : الحساب يفيد بأن القمر سيغرب قبل الشمس بالتالي لن يكون هناك احتمالية لرؤية هلال شوال.

ظروف رؤية هلال شهر شوال

وكان المرصد الفلكي في جامعة المجمعة قال في وقت سابق إن القمر في الأوج يبعد عن الأرض مسافة 406000 كم تقريبًا مشيرًا إلى أن تزايد سرعة القمر التي متوسطها 2100كم في الساعة قللت من فوارق الشروق اليومية لتصل إلى أقل من 35 دقيقة عن اليوم السابق بالتالي يغرب القمر قبل الشمس اليوم بـ 14 دقيقة.

وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442 هـ، مساء اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.



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