10 مراصد ومئات المترائين يستعدون لرصد هلال شوال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري - الرياض

تتجه أنظار المهتمين بالفلك في جميع أنحاء المملكة وخبراء الترائي في 10 مراصد فلكية رسمية نحو الأفق من أجل تحري رؤية هلال شوال ومتابعة حركة الشمس والقمر وذلك تلبية لدعوة المحكمة العليا.

وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442 هـ، مساء اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

10 مراصد فلكية سترصد هلال شوال:

ويوجد في المملكة 10 مراصد فلكية رسمية وهي:

مرصد حوطة سدير التابع لجامعة المجمعة.

مرصد تمير

مرصد شقراء

مرصد مكة

مرصد المدينة

مرصد الرياض

مرصد الظهران

مرصد القصيم

مرصد حائل

مرصد تبوك

مراحل تحري الهلال:

وتكون تحري رؤية أهلة الشهور القمرية كما يلي:

أولًا: ولادة الهلال: وتكون قبل غروب الشمس، والمقصود بها انتهاء دورته الشهرية حول الأرض وبدء دورة جديدة.

ثانيًا: أن تغرب الشمس ويبقى موجودًا بعدها فوق الأفق الغربي.

وثالثًا: أن يمكث الهلال في السماء بعد غروب الشمس زمنًا لا يقل عن نصف ساعة، وتتم مراقبة الهلال في أوّل الشهر وليس في آخره. ولا يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة، إن لم يكن قد مضى على ولادته 15 ساعة و12 ساعة لمشاهدته بالتلسكوب.

ولرؤية الهلال بشكل واضح تجب المراقبة من أماكن مرتفعة، بعيدًا عما يحجب الرؤية من جبال وتلال ومبانٍ عالية. كما يؤثر في منطقتنا الخليجية عوامل الطبيعة، مثل الرطوبة والغبار على رؤية الهلال بشكل صحيح.

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