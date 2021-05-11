أمطار تمير تزيد صعوبة رؤية هلال شوال بالعين المجردة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

تهطل الآن أمطار رعدية على محافظة تمير حيث يوجد أحد أشهر المراصد الفلكية السعودية ما يزيد من صعوبة رؤية هلال شوال بالعين المجردة.

ونقلت قناة الإخبارية عن مراسلها من مرصد تمير القول إن الأمطار لا تزال تتواصل وأصوات الرعد لا تزال مسموعة فيما تنتشر بعض السحب الكثيفة التي قد تحول دون رؤية الهلال.

وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442 هـ، مساء اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

ظروف رؤية هلال شوال

وكان المرصد الفلكي في جامعة المجمعة قال في وقت سابق إن القمر في الأوج يبعد عن الأرض مسافة 406000 كم تقريبًا مشيرًا إلى أن تزايد سرعة القمر التي متوسطها 2100كم في الساعة قللت من فوارق الشروق اليومية لتصل إلى أقل من 35 دقيقة عن اليوم السابق بالتالي يغرب القمر قبل الشمس اليوم بـ 14 دقيقة.

موعد عيد الفطر المبارك

من جانبه أعلن مركز الفلك الدولي أن رؤية هلال شوال الليلة مستحيلة سواء في الدول التي بدأت شهر رمضان يوم 13 إبريل أو تلك التي بدأت الشهر الكريم يوم 14/4/2021.

وتابع المركز أنه من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الخميس 13 مايو أيضًا، في حين أنه قد يكون يوم الجمعة 14 مايو في بعضها مثل باكستان وبروناي نظرًا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم الأربعاء من هذه المناطق بالعين المجردة.

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