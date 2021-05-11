الزعاق : الخميس أول أيام العيد على جل الدول الإسلامية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق أن يكون أول أيام العيد هو يوم الخميس المقبل مشيرًا إلى عدم إمكانية على هلال شوال هذه الليلة في المملكة.

أول أيام العيد

وقال الزعاق في مقطع فيديو إن نور القمر يختفي باقترابه من الشمس عندما يتدنى البعد الزاوي للقمر إلى 7 درجات فأقل حتى يحدث الاقتران فيكون المحاق في أقصى حالاته وحينئذ يولد الهلال الجديد.

وتابع الزعاق أن القمر يسير خلف الشمس طوال الشهر متجهًا من الغرب إلى الشرق بشكل يومي مشيرًا إلى أنه لن يكون في الأفق مساء اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من رمضان في حين سيكون متاحًا يوم الأربعاء 30 رمضان ما يعني أن الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك إن شاء الله.

تحري هلال العيد

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442 هـ، مساء اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

من جانبه أعلن مركز الفلك الدولي أن رؤية هلال شوال الليلة مستحيلة سواء في الدول التي بدأت شهر رمضان يوم 13 إبريل أو تلك التي بدأت الشهر الكريم يوم 14/4/2021.

وتابع المركز أنه من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الخميس 13 مايو أيضًا، في حين أنه قد يكون يوم الجمعة 14 مايو في بعضها مثل باكستان وبروناي نظرًا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم الأربعاء من هذه المناطق بالعين المجردة.

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