شكرا لمتابعة خبر عن استئناف طلبات الاستقدام من أوغندا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كامبالا (صدى):

كشفت مصادر، اليوم الثلاثاء، عن استئناف العمل بعودة العمالة من دولة أوغندا، الاثنين المقبل وذلك بعد توقف الاستقدام خلال الفترة الماضية لأكثر من 20 يومًا .

وذكرت المصادر أن استئناف العمل سوف يتم من بداية الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 17 /5/ 2021، وفقا لـ" الوطن ".

والجدير بالذكر أن سبب إيقاف استقدام العمالة كان «مؤقت» بسبب خلل فني وعطل في الأنظمة الإلكترونية من تاريخ 7 / 9/ 1442، وأن السفارة عملت على إصلاح الخلل من قبل المختصين من أجل عودة النظام لوضعه الطبيعي.