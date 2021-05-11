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استئناف طلبات الاستقدام من أوغندا

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الرياض - علي القحطاني - كامبالا (صدى):

كشفت مصادر، اليوم الثلاثاء، عن استئناف العمل بعودة العمالة من دولة أوغندا، الاثنين المقبل وذلك بعد توقف الاستقدام خلال الفترة الماضية لأكثر من 20 يومًا .

وذكرت المصادر أن استئناف العمل سوف يتم من بداية الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 17 /5/ 2021، وفقا لـ" الوطن ".

والجدير بالذكر أن سبب إيقاف استقدام العمالة كان «مؤقت» بسبب خلل فني وعطل في الأنظمة الإلكترونية من تاريخ 7 / 9/ 1442، وأن السفارة عملت على إصلاح الخلل من قبل المختصين من أجل عودة النظام لوضعه الطبيعي.

 

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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