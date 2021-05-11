شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خالد الحميدان يروي تفاصيل فك لغز جريمة المنفوحة الغامضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح العميد المتقاعد خالد الحميدان، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية سابقًا، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جريمة المنفوحة الغامضة التي اكتشفها بعد الشك في أحد المقربين منه.

وقال العميد خالد الحميدان، خلال مشاركته مع برنامج "اللقاء من الصفر" الذي يعرض على شاشة قناة "mbc"، أنه حينما كان في شرطة المنفوحة اختفى شخص في ظروف غامضة، وأخذ معه مراسل يبحث معه حتى توصل إلى اسم عائلة القاتل.

وأشار "الحميدان" إلى أنه اتضح أن نفس اسم عائلة القاتل هو نفس اسم المراسل الذي لديه في المكتب، فيما استبعدوا تورطه لأنه كان يشارك معهم في أعمال البحث والتحري، ليتقدم بلاغ فيما بعد بوجود شخص مدني وآخر عسكري يعتدون على العمال ويأخذون ما معهم.

وأضاف أنه بعدها اتضح تورطه في ذلك ودخل السجن وبعدها خرج من السجن وعمل سائق تاكسي ليختلف مع شخص وقام بقتله في البطحاء وبعدها اعترف بجريمته الحالية وأنه ارتكب جريمة المنفوحة المجهولة.