شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..موقع مجسمات السيارات في جدة بعد إزالتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

وثق مقطع فيديو ممشى التحلية بعد إزالة مجسمات السيارات التالفة المُزينة بالألوان، التي وضعتها أمانة جدة كمنظر جمالي تحت عنوان مبادرة "رسم وطن".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع العمل بشكل سلبي واصفين المبادرة بأنها تشويه للمشهد البصري، حيث وجه أمير منطقة مكة خالد الفيصل بإزالة هذه المجسمات.

وظهر في الفيديو خلو المنصات من السيارات حيث أن هذه المبادرة تكفلت بها الفنانة شاليمار شربتلي بحسب ماذكرته قناة " الإخبارية ".