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بالفيديو.. الشيخ المصلح يوضح حكم زيارة القبور في العيد

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم زيارة القبور في العيد

وقال الشيخ خلال برنامج " يستفتونك " زيارة القبور ليس لها خاصية في يوم العيد أو يوم الجمعة، فينتفع الزائر بالتذكر بالأخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا».

وأضاف : كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام، وهذا دليل على عدم تخصيص عمل صالح بيوم الجمعة،، ولكن إذا قام الشخص بزيارة القبور يوم الجمعة دون تخصيص اليوم لذلك فهذا يجوز.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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