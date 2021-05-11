شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ المصلح يوضح حكم زيارة القبور في العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم زيارة القبور في العيد

وقال الشيخ خلال برنامج " يستفتونك " زيارة القبور ليس لها خاصية في يوم العيد أو يوم الجمعة، فينتفع الزائر بالتذكر بالأخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا».

وأضاف : كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام، وهذا دليل على عدم تخصيص عمل صالح بيوم الجمعة،، ولكن إذا قام الشخص بزيارة القبور يوم الجمعة دون تخصيص اليوم لذلك فهذا يجوز.