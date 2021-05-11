شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «العيسى» يعلق على مزاعم تناسخ الأرواح وانتقالها للأجساد الأخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

علق الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، اليوم الثلاثاء، على مزاعم تناسخ الأرواح وانتقالها للأجساد الأخرى.

وقال الشيخ محمد العيسى، خلال مشاركته مع برنامج "بالتي هي أحسن" الذي يعرض على شاشة قناة "mbc"، أن هذا قول باطل ولا نؤمن به نحن المسلمين مطلقًا، لأن الروح تبقى مع صاحبها في الدنيا وتستمر معه حتى يوم الحساب فتنعم أو تشقى بحسب عمل الإنسان.

وأكد "العيسى" أنه لا تنتقل الروح إلى جسد آخر أبدًا؛ لأن الروح مخصصة لنفس معينة في الدنيا وتحاسب يوم القيامة بروحها الباقية التي لا تموت وتحاسب أيضًا بجسدها؛ متسائلًا "ما الفائدة من تناسخ الأرواح وانتقالها للأجساد الأخرى؟".